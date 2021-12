Erste Hilfe mit Elektroschocks : Neuer Defibrillator im Sonsbecker Ortskern geplant

Sonsbeck Sonsbecks Politik will einen weiteren öffentlich zugänglichen Defibrillator für die Erstversorgung von Notfallpatienten installieren. Jetzt beginnt die Suche nach einem passenden Standort.

Den Antrag dazu hatte die Wählergemeinschaft Bürger in Sonsbeck (BIS) in den Ausschuss für für öffentliche Einrichtungen, Verkehr, öffentliche Sicherheit und Soziales eingebracht. „Die automatisierten externen Defibrillatoren (AED) wurden für die Anwendung durch Laien entwickelt. Mit einem Gewicht von rund 1,5 Kilogramm kann er mühelos zum Einsatzort gebracht werden“, argumentierte BIS. Der Antrag fand auf Anhieb Zustimmung bei den anderen Fraktionen und der Verwaltung. Einzig bei der Wahl eines möglichen Standorts empfahlen die Ausschussmitglieder eine weitere Prüfung.

Der Nachteil: In der Telefonzelle sei der AED nicht vor Vandalismus geschützt, gab unter anderem Werner Kalter (Grüne) zu bedenken. Die CDU regte an, bei der Prüfung eines möglichen Standorts auch die Geldinstitute miteinzubeziehen. Deren Eingangsbereiche seien lange öffentlich zugänglich und zudem videoüberwacht, was vor Beschädigungen des AED schütze. Die SPD betonte, dass bei der Installation auch entsprechende Hinweisschilder zum Standort wichtig seien.

Aktuell gibt es in der Gemeinde Sonsbeck sechs öffentlich zugängliche Defibrillatoren: im Kastell, am Sportplatz sowie an der Tennisanlage in Sonsbeck, im Hubertushaus in Hamb und im Labbecker Pfarrheim, zudem verfügt die Feuerwehr Sonsbeck über einen AED.