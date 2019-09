Xanten : Klimawandel – eine ernste Sache

Rolf Becker, Professor an der Hochschule Rhein-Waal, sprach im Mühlengarten zum Thema „Klimawandel“. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Xanten Physikprofessor Rolf Becker warnt eindringlich davor, das Thema Klima zu verharmlosen.

Von Sabine Hannemann

Alle reden von den klimatischen Veränderungen, vom Klimawandel. Rolf Becker, promovierter Ingenieur und Professor für Physik an der Hochschule Rhein-Waal, auch. Er kam zum Vortrag in den Xantener Mühlengarten von Hakim König. Denn: „Der Klimawandel geht uns alle an. Wir müssen die wissenschaftlichen Zusammenhänge verstehen lernen“, betonte der Hausherr.

Dem Referenten liegt sehr viel daran, über Grundlagen und weitere Beobachtungen vor Publikum zu sprechen. „Die Faktoren, die zum Klimawandel führen, unterliegen einer ernsthaften wie seriösen Wissenschaft. Ich wehre mich gegen den Populismus, den wir derzeit erleben“, so Becker. „Wir müssen sensibilisieren und nach wissenschaftlichen Beobachtungen unser Verhalten ausrichten.“

Info Auftakt zur „Mühlengarten-Reihe“ Der Vortrag von Prof. Rolf Becker über den „Klimawandel“ soll der Auftakt zu einer neuen Reihe werden. Hakim König, Betreiber des Biergartens gegenüber der Kriemhildmühle, will „Mühlengarten-Gespräche“ ins Leben rufen.

Dass es schon früher eine Reihe von heißen Sommern und Trockenheit gegeben habe, sei zwar richtig; aber entsprechend langfristig angelegte Studien von internationalen Instituten, von NASA und ESA wie Klimaforschern offenbarten, dass der Klimawandel bereits mit begleitender Erderwärmung fortgeschritten ist. „Becker: „Es gibt den Klimawandel“, so Becker. Er nannte CO 2 -Konzentrationen, die noch nie so hoch gewesen seien, das Schmelzen der Polkappen, die zunehmenden Winde und das Auftauen der Permafrostböden. Gefährlich seien die so genannte Kipp-Punkte. „Das bedeutet, dass eine Entwicklung nicht mehr rückgängig zu machen ist“, so Becker. Der Permafrostboden taut aufgrund der Erwärmung auf und setzt neue Emissionen frei, die wiederum zu neuen Entwicklungen führen.

Die CO 2 -Konzentration sei unzweifelhaft auf menschlichen Einfluss und die Industrien zurückzuführen, variiere jedoch auf dem internationalen Feld, was das Zusammenwirken aller Länder erforderlich mache. „Der CO 2 -Aussstoß ist die einzige Stellschraube, die wir haben“, so Becker. Klima-Demos und weltweite Aktivitäten, die beispielsweise Greta Thunberg mit „Fridays for Future“ und der Botschaft „Hört auf die Wissenschaft“ in Gang setzen, seien wichtig und nicht einem blinden Aktionismus geschuldet.