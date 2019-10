Neue Veranstaltung in Lüttingen : Jung und Alt reden über früher

Lüttingen Neue Veranstaltung: Spannende Heimatgeschichte bei gemütlichem Kaffeeklatsch.

„Uns ist es wichtig, dass die Geschichten der alten Zeit im heutigen Zeitalter wieder mit Leben gefüllt werden“, sagt Georg Schulz, einer der Initiatoren des Generationentreffs. „Lüttingen früher und heute, diese Entwicklung ist sehr interessant und soll unseren Kindern wieder nähergebracht werden.“ Auch Thomas van Wesel erinnert sich an interessante Gespräche am Küchentisch in seiner Kindheit: „Wenn Oma erzählt hat, was früher auf unserem Hof beim Arbeiten und an den Wochenenden so alles passiert ist, konnte ich nicht genug von den Geschichten bekommen.“ Daniela Hommen berichtet, wie sie ihren Großvater Johann Ingendahl einmal mit in die Schule nahm, damit er ihren Schulkindern von seinen Streichen als Junge erzählen konnte. Noch heute hat sie das Lachen der Kinder im Gedächtnis.