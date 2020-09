Religion in Sonsbeck : Stele auf jüdischem Friedhof hält die Erinnerung lebendig

Religion in Sonsbeck

Der jüdische Friedhof in Sonsbeck bekommt eine neue Info-Stele. Die wird am Tag des Denkmals vorgestellt. Foto: Britta Plien

(RP) Der Verein für Denkmalpflege hat mit Mittel aus dem Heimatministerium NRW eine alte Idee umgesetzt und für Besucher des Friedhofes eine Info-Stele errichten lassen.

Weil am Sonntag, 13. September, nicht nur Wahltag, sondern auch „Tag des offenen Denkmals“ ist, lädt der Verein für Denkmalpflege für 16 Uhr Interessierte aus Sonsbeck und Umgebung ein, die neu eingeweihte Info-Stele auf dem jüdischen Friedhof am Dohlenweg in Sonsbeck zu besichtigen. Der Zugang zum Friedhof ist von der Xantener Straße aus. Der Verein für Denkmalpflege weist ausdrücklich darauf hin, das es für männliche Besucher angebracht sei, wie auf jüdischen Friedhöfen üblich, eine Kopfbedeckung zu tragen. Das gebiete der Respekt.