Schützenverein stellt Räume zur Verfügung : Neue Corona-Teststelle in Marienbaum

Xanten Die Abstriche werden im Schießstandgebäude bei der St.-Birgitten-Schützenbruderschaft entnommen. Es ist kostenloses Angebot gerade für die älteren Menschen im Dorf. Der Zugang ist barrierefrei.

„In der Stadt gibt’s einige Schnellteststellen, aber hier leben viele ältere Menschen. Und für den Friseurbesuch am Ort muss man erst zum Testen in die Stadt“, erklärte Stephan Kuypers. Die räumlichen Möglichkeiten seien vorhanden, und einen Partner habe man Med1plus schnell gefunden. „Wir führen bereits seit langem Erste-Hilfe-Kurse in den Räumlichkeiten der Bruderschaft durch, so dass es keine Frage für uns war, hier zu helfen“, resümierte Lothar Havenstein, Geschäftsführer des Unternehmens mit Sitz in Leverkusen. Von der Idee bis zur Realisierung seien nur wenige Tage vergangen. Am Donnerstag letzte Woche habe man die Genehmigung erhalten. „Alle Helfer arbeiten ehrenamtlich“, erklärte Brudermeister Theo Krebbers. Er meinte weiter: „Sowohl die Mitglieder des Schützenvereins, als auch die freiwilligen Helfer aus der Marienbaumer Bevölkerung wurden durch Medi1plus geschult.“ Schließlich sei man ein Schützenverein – und so schütze man die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger.