St. Peter Rheinberg gibt Kirchenbänke ab : Kirchengemeinde Sonsbeck bittet zum Probesitzen

Sonsbeck/Rheinberg St. Peter Rheinberg will der Nachbargemeinde aus Sonsbeck bis zu 20 historische Kirchenbänke überlassen. Ein Gewinn ist die Dauerleihgabe aber für beide Seiten. Was dahinter steckt.

Die Katholische Kirchengemeinde St. Maria Magdalena hat von St. Peter Rheinberg einige Kirchenbänke als Leihgabe bekommen, die nun von den Sonsbeckern auf ihren Sitzkomfort getestet werden sollen. Schon seit Längerem sucht Pastor Günter Hoebertz nach Ersatz für die Bänke aus den 70er Jahren in der Sonsbecker Kirche. Diese passten nicht nur stilistisch nicht zu dem Gotteshaus. „Weil sie Metallfüße haben und relativ leicht sind, scheuern sie bei jeder Verschiebung auch den Boden kaputt“, erklärt der Pastor. Sein Wunsch wären historische Kirchenbänke. Je nach Größe müssten es 16 bis zu 20 Stück sein. Mit mehreren – auch entfernt liegenden – Gemeinden habe er deswegen schon in Kontakt gestanden, so Hoebertz. Bislang allerdings vergeblich. Nun hat sich aus der Nachbargemeinde Unterstützung angekündigt. St. Peter kann historische Kirchenbänke als Dauerleihgabe entbehren. Die Anzahl solle in der Rheinberger Kirche reduziert werden, weiß Hoebertz. Doch da die klerikalen Möbel unter Denkmalschutz stehen, müssten sie dann kostenintensiv eingelagert werden. Der Umzug in die Sonsbecker Kirche wäre also ein Gewinn für beide Gemeinden. Doch bevor es soweit ist, wird zunächst zum Probesitzen gebeten. „Es hilft ja nichts, wenn die Kirchenbänke super aussehen, unsere Gottesdienstbesucher sie aber als unbequem erachten“, erklärt Hoebertz. Die ersten Bänke sind nun angekommen. Die Messe in der Pfarrkirche St. Maria Magdalena findet am Sonntag um 10.30 Uhr statt.