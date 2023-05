Niederrheinischer Naturgartentag auf dem Hilshof Gartenumgestaltung aus Labbeck macht Schule

Der einst leblose Schottergarten von Eike Ilic und Nadine Hermkes aus Labbeck ist mithilfe des Naturgartenvereins zu einer Oase für Insekten geworden. Wo acht Jahre lang gähnende Leere in tristem Grau herrschte, gedeiht jetzt üppiges Grün, blühen duftende, bienenfreundliche Blumen, summt und brummt es vor Leben. Nun macht das Umgestaltungs-Projekt der Regionalgruppe Linker Niederrhein Schule. Die Initiatoren zeigen beim Naturgartentag am Samstag, 3. Juni, von 11 bis 17 Uhr auf dem Hilshof, Winternam 132 in Kerken, mit zahlreichen Bildern die Verwandlung und geben beim Vortrag „Der Schotter wird bunt“ eine Anleitung für alle, die selbst einen naturnahen Garten anlegen wollen.