FZX nahm erstmals Parkgebühren Tausende wollen ins Naturbad an der Xantener Südsee

Bei sommerlichen Temperaturen sind am Wochenende Tausende Menschen vom Niederrhein und aus dem Ruhrgebiet nach Xanten gekommen und im Naturbad an der Südsee schwimmen gegangen. Der Betreiber, das Freizeitzentrum (FZX), zählte allein am Samstag fast 4000 Badegäste, wie FZX-Leiter Ludwig Ingenlath am Sonntagnachmittag auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte. Am Sonntag seien es bis 15 Uhr schon 4000 gewesen, sodass er insgesamt mit bis zu 5000 Besuchern bis zum Abend rechne, erklärte er.