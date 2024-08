Eigener Strandabschnitt für Mensch und Tier Im Naturbad Xantener Südsee sind jetzt auch Hunde erlaubt

Wie das FZX in einer Mitteilung schreibt, beträgt der Naturbad-Tarif für Hunde 5,50 Euro, und pro Person darf nur eine begrenzte Anzahl mitgeführt werden. Das Freizeitzentrum weist außerdem darauf hin, dass innerhalb des Naturbades an der Xantener Südsee eine Anleinpflicht und auch die ständige Aufsichtspflicht für den Hund gilt. Weitere Informationen und auch Utensilien bekommen die Badegäste an den Kassen des Naturbades.