Naturbad Xantener Südsee FZX vereinfacht das Bezahlen der Parkgebühr

Die Parkplätze am Naturbad Xantener Südsee sind seit dieser Saison grundsätzlich an jedem Tag kostenpflichtig. Darauf weist das Freizeitzentrum Xanten (FZX) die Badegäste bei der Buchung einer Eintrittskarte im Onlineshop hin. Die Parkgebühr beträgt drei Euro pro Fahrzeug. Die Parkplätze des FZX liegen in Sichtweite zum Naturbad. Die Parkgebühr werde von den Besuchern „durchweg akzeptiert“, erklärte das FZX in einer Mitteilung.