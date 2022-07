Schwimmen im Naturbad : Abkühlung in der Xantener Südsee

Foto: Armin Fischer (arfi) 11 Bilder Naturbad Xantener Südsee bietet Abkühlung

Xanten Am Montag war es schon heiß, am Dienstag soll es aber noch heißer werden. Eine Abkühlung suchen viele Menschen deshalb in der Xantener Südsee: im Naturbad.

Das Naturbad zählte am Montag um die 2500 Besucher. Am Dienstag könnten es noch mehr werden. Damit ist das Strandbad gut besucht – auf dem Gelände ist aber noch reichlich Platz. Auch ein spontaner Besuch ist also möglich. Der Betreiber, das Freizeitzentrum Xanten (FZX), empfiehlt, das Ticket vorher online zu kaufen. Dann muss die Eintrittskarte am Eingang nur vorgezeigt und eingescannt werden. Das reduziere die Wartezeiten enorm und bis auf Null, erklärt FZX-Leiter Ludwig Ingenlath. Am Montag nutzten fast die Hälfte der Besucher die Möglichkeit der Online-Reservierung. wer/RP-Foto: arfi

(wer)