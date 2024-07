Freizeit an Xantener Nord- und Südsee Sommer läuft fürs FZX „überschaubar“

Es ist ein so typischer Vormittag in diesem Sommer: bewölkt und leicht windig. Der Blick in den Himmel gibt kaum Anhaltspunkte für eine Prognose. Jeden Moment könnte es anfangen zu regnen, oder die Sonne kommt hinter den Wolken hervor und lässt die Temperaturen auf für Badegäste perfekte 26 Grad Celsius steigen. „Überschaubar“, nennt der Leiter des Freizeitzentrums Xanten (FZX), Ludwig Ingenlath, das bisherige Wetter in diesem Jahr. Für das Naturbad an der Xantener Südsee hat „überschaubar“ jedoch Konsequenzen. Von Mitte Mai bis Ende Juni blieb es geschlossen. Auf seiner Sommertour machte der SPD-Landtagsabgeordnete René Schneider nun Halt in Xanten, um mit FZX-Leiter Ludwig Ingenlath und Stephan Tietz, verantwortlich für Innovation und FZX-Entwicklung, über den Status quo zu sprechen, nachdem das Freizeitzentrum im vergangenen Jahr in eine finanzielle Schieflage geraten war.