Naturbad in Xanten Tausende suchen Abkühlung in der Südsee

Bei Temperaturen von mehr als 30 Grad haben am Montag wieder Tausende Menschen im Naturbad Xantener Südsee eine Erfrischung gesucht. Schon am Sonntag war das Strandbad gut besucht gewesen, wie das Freizeitzentrum Xanten (FZX) auf Anfrage unserer Redaktion berichtete. An so sonnigen und heißen Tagen kommen zwischen 5000 und 6000 Menschen nach Wardt. An einem Samstag im Juli waren es sogar 6900 gewesen. Vorher, also bis zum Juli, waren die Besucherzahlen des Naturbades dagegen wegen des wechselhaften, oft regnerischen Wetters „weit hinter den Planungen“ zurückgeblieben, wie das FZX berichtete. Aber der Sommer geht noch einige Wochen, „für endgültige Zahlen und Urteile über das Jahr ist es jetzt noch zu früh“, hatte das FZX vor einigen Tagen erklärt.