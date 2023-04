Dorftreffpunkt und Nahversorgung in Xanten-Wardt Baustart für den Inselbrot-Laden auf blumigem Fundament

Sichtbarkeit ist ein Schlüsselelement bei dem Gemeinschaftsprojekt: Statt, wie ursprünglich angedacht, das Gebäude in Fertigbauweise irgendwo in einer Halle binnen weniger Tage errichten zu lassen, wurden nun ausschließlich lokale Firmen beauftragt, vor Ort zu bauen. „So nehmen die Bürger an der Errichtung teil, identifizieren sich mit dem Dorfladen und sind vielleicht gewillt, mitzuarbeiten“, erklärte Hans-Jörg Giesen vom Aufsichtsrat.