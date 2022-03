Nahverkehr in Xanten : Diesel-Rekordpreis belastet Busfirmen

Nahverkehr in Xanten

Verhuven betreibt in Xanten unter anderem die Linie S 42 (rechts). RP-Foto: arfi Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Angesichts der Rekordpreise für Diesel können die Linienbusse nicht mehr wirtschaftlich fahren, warnt Verhuven aus Xanten. Das Unternehmen spricht mit den Auftraggebern über eine Lösung, „sonst fährt irgendwann kein Bus mehr“.

Die Rekordpreise für Diesel setzen auch das Xantener Bus-Unternehmen Verhuven unter Druck. Die Entwicklung sei „dramatisch“, sagte Theo Verhuven junior am Dienstag im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Diesel-Preis liege netto – also ohne Aufschlag der Steuern – etwa 80 Prozent über dem Niveau von vor einem Jahr und sei vor allem in den vergangenen drei Wochen nach Russlands Angriff auf die Ukraine deutlich gestiegen. Eine solche Entwicklung „habe ich noch nicht erlebt“. Bei einigen Lieferanten sei schon nicht mehr die Frage, wie viel sie für den Diesel haben wollten, sondern ob sie ihn überhaupt liefern könnten.