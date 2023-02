Maßnahme zur Energie-Einsparung Xanten schaltet in den ersten Ortsteilen die Laternen nachts zeitweise aus

Die Umsetzung erfordert einige Vorbereitungen. Die Straßenbeleuchtung muss mit Zeitschaltuhren ausgerüstet werden. Außerdem müssen die Laternen im Stadtgebiet mit sogenannten Laternenringen beklebt werden. Es handelt sich um ein Verkehrszeichen – es soll Autofahrer darauf hinweisen, dass die Straßenlaterne nachts nicht durchgängig eingeschaltet ist. Die Aufkleber werden in einer Höhe von 1,50 bis 1,80 Meter angebracht. Nach Angaben des DBX werden in Xanten und den Ortsteilen insgesamt 3000 Lampen beklebt. Ausgenommen sind die Laternen an Kreisverkehren, an Fußgängerüberwegen, an Ampeln (soweit die Kreuzungen beleuchtet sind), an Querungshilfen auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sowie auf der Zufahrt zum Krankenhaus, also dem Veener Weg (K23).