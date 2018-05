Xanten: Nachbarschaftstreffin der Alten Schule für Senioren

Xanten

Am Donnerstag, 24. Mai, findet in der Dorfschule Ginderich der monatliche Nachbarschaftstreff statt, der speziell auf die Bedürfnisse älterer Menschen ausgerichtet ist. Dabei wird viel geklönt, gelacht, gesungen, gespielt und gegessen. Betreut wird dieser Nachmittag von speziell ausgebildeten ehrenamtlichen Helfern. Besonderheit an dem Treffen ist diesmal die Zeugnisübergabe für Basisqualifizierung an ehrenamtliche Helfer, die sich über 40 Unterrichtsstunden in ihrer Freizeit fortgebildet haben. Die nächste Schulung ist bereits in Planung. Ziel des Vereins Dorfschule Ginderich, der keine Pflegeleistungen erbringt, und der ehrenamtlichen Helfer ist es, Menschen darin zu unterstützen, so lange wie möglich im häuslichen Umfeld beziehungsweise im dörflichen Quartier leben zu können.