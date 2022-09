Monatliche Treffen : Nachbarschaftsberatung gründet Stammtisch in Sonsbeck

Sonsbeck Ab sofort findet an jedem zweiten Mittwoch im Monat ein Stammtisch der Sonsbecker Nachbarschaftsberatung statt. Auftakt ist am 14. September.

Das Team der Leader-Nachbarschaftsberatung möchte in der Gemeinde Sonsbeck einen Stammtisch für Engagierte, Interessierte, pflegende Angehörige und Nachbarn gründen. Mit dem Ziel, Hemmschwellen abzubauen, miteinander ins Gespräch zu kommen, Kontakte zu knüpfen und dadurch der Einsamkeit entgegenzuwirken, lädt die Nachbarschaftsberatung ab sofort Menschen jeden Alters einmal im Monat zum Stammtisch. Das erste Treffen ist am Mittwoch, 14. September, ab 18 Uhr in der Gaststätte Zur Linde auf der Herrenstraße 70.

Viele Veranstaltungsformate wie das Senioren-Handy-Seminar, Repair-Café, Senioren-Tanz-Café oder der Gesundheitstag wären ohne die ehrenamtliche Hilfe der der Nachbarschaftsberater und -beraterinnen nicht möglich. „So wollen wir auch den Stammtisch aufbauen“, sagt Elvira Sita, seit knapp zwei Jahren bei der Nachbarschaftsberatung in Sonsbeck. „Wir haben viel Potential, jeder bringt sich so ein wie er kann, wir begleiten die Menschen in allen Notlagen und können uns untereinander bei einem monatlichen Treffen austauschen.“ Es gehe darum, sich bei einem leckeren Abendessen oder bei Gesprächen und Musik ablenken zu lassen vom Alltag, ohne Verpflichtungen. Es könnten gemeinsame Aktionen geplant, Hilfsangebote angesprochen und angeboten oder auch Informationen über das Netzwerk der Nachbarschaftsberatung verteilt werden, so Sita. Die Treffen sollen ab sofort an jedem zweiten Mittwoch im Monat, jeweils um 18 Uhr in der Gaststätte zur Linde stattfinden. Die nächsten Termine sind: 14. September, 12. Oktober, 9. November und 14. Dezember. Die dann geltenden Corona-Schutzregeln sind zu beachten.