Maskierte Männer im Garten : Nachbar verjagt Einbrecher in Sonsbeck

Laut Polizeiangaben sind die Einbrecher nicht ins Haus eingedrungen (Symbolfoto). Foto: dpa/Silas Stein

Sonsbeck Ein Mann aus Sonsbeck hat am Sonntagabend zwei verdächtige Personen in die Flucht geschlagen, die auf dem Nachbargrundstück in ein Haus einzubrechen versuchten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein aufmerksamer Nachbar hat am Sonntagabend in Sonsbeck zwei Übeltäter in die Flucht geschlagen. Kurz nach 18 Uhr wurde der Mann an der Pauenstraße auf dem Grundstücken nebenan auf zwei verdächtige Gestalten aufmerksam, die offenbar dabei waren, sich Zutritt zum Haus eines Nachbarn zu verschaffen.

Der Zeuge vernahm Stimmen; als er nachschauen wollte, bemerkte er zwei maskierte Personen. Er schrie sie an, worauf diese zu Fuß über die Felder flüchteten.

Polizeibeamte, die sofort eine Fahndung auslösten, stellten später fest, dass die Täter wohl nicht in das Haus eingedrungen waren.

Hinweise bitte an die Polizei in Xanten unter Tel. 02801 71420

(RP)