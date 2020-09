Verkehrssicherheit : Nach Unfall: Xanten plant Beleuchtung für B57-Querung

Ende August war ein Fußgänger in Birten von einem Taxi erfasst worden und gestorben. Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast)

Xanten Nach dem tödlichen Unfall im Ortsteil Birten plant die Stadt Xanten, an der Überquerung der Bundesstraße 57 eine Straßenbeleuchtung zu installieren.

Die Verwaltung berechne derzeit die Kosten und werde dafür einen Haushaltsansatz bilden, kündigte der Technische Dezernent Niklas Franke an. Der Rat werde dann in den Haushaltsberatungen darüber entscheiden. Dann würde im Frühjahr eine Entscheidung dazu fallen.

Ende August war in Birten ein Fußgänger von einem Taxi angefahren worden. Der Mann starb. Er hatte in den frühen Morgenstunden die B 57 in Höhe der Gindericher Straße überqueren wollen. Es gibt dort eine Verkehrsinsel. Die Stadt verspricht sich von einer zusätzlichen Beleuchtung mehr Verkehrssicherheit.