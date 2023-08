Nach Geldautomatensprengung Polizei-Großaufgebot sucht Beweismittel in Alpen und Sonsbeck

Ein Großaufgebot der Polizei war am Mittwoch in Kostenpflichtiger Inhalt Sonsbeck und Alpen im Einsatz. Eine Hundertschaft der Landespolizei sowie Kripo-Beamte der Polizei Essen durchkämmten ein großes Maisfeld, durchsuchten Wiesen und Felder. Wie die Kriminalpolizei Essen auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigte, hing der Großeinsatz mit der Geldautomatensprengung in Alpen zusammen, die sich am Montag der vergangenen Woche ereignet hatte.