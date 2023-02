Tipps vom Profi So gelingt der Obstbaumschnitt

Siegfried Pieper Als Faustregel gilt: Der ideale Zeitpunkt für den Obstbaumschnitt ist ein frostfreier Tag am Ende des Winters. Dieser Zeitpunkt ist besonders geeignet, da die Bäume sich noch in der Winterruhe befinden, es aber auch nicht mehr lange dauert, bis die Wachstumsphase und damit auch die Wundheilung, das heißt das Zuwachsen der offenen Stellen an den Zweigen, beginnt. Die Bäume erhalten bei einem gut gemachten Schnitt nicht nur eine schönere Form, sondern sie wachsen auch kräftiger, was zu mehr Blüten und zu mehr Früchten führt. Grundsätzlich gilt allerdings: Bis auf einige wenige Sorten können Obstbäume ganzjährig geschnitten werden. Zur besseren Übersicht und zum Anregen des Auftriebs schneidet man primär im Winter zwischen Dezember und März. Um Gehölze zu bremsen, kann man auch Äste samt Laub entfernen. Dadurch verliert der Baum Nährstoffe, er wird im Austrieb gebremst, was bei stark wachsenden Sorten zum Teil sinnvoll sein kann.