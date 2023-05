Musikverein Vynen Ehrenmitglied „Chips“ bekommt eine eigene Polka

Der Vorsitzende Dirk Heickmann begrüßte ein volles Haus. Das Konzert begann mit dem Musketier-Marsch. Weitere Titel in der ersten Hälfte waren Tokyo Adventures, Return of the Vikings, Ammerland, The Greatest Showman und Kaiserin Sissi. Nach einer Pause ging es dann in den zweiten Teil der Veranstaltung. Der Musikverein spielte Concerto d’amore, Et jitt kein Wood Teil eins (ein Medley met fast nor Kölsche Lieder), Latin Gold, Sex Bomb und Lemon Tree.