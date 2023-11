Technische Probleme in Sonsbecks Kirchen Musikverein Harmonie verlegt Weihnachtskonzert nach Xanten

Zu hören gibt es die Ergebnisse aber erstmals nicht in Sonsbeck und Labbeck. „Aufgrund der defekten Heizung in der Maria-Magdalena-Kirche in Sonsbeck und der fehlenden Heizung im Chorraum der St.-Marien-Kirche in Labbeck musste der Vorstand sich überlegen, inwieweit ein Konzert in diesen Kirchen für die Musiker und Musikerinnen als auch für die Zuhörer zumutbar ist“, erklärt der Verein. „Nach gründlichen Überlegungen, Gesprächen und Abwägungen hat der Vorstand nach Rücksprache mit den Mitgliedern die Entscheidung getroffen, dieses Jahr kein Konzert in Sonsbeck und Labbeck durchzuführen.“ Stattdessen findet das Kirchenkonzert des Musikvereins Harmonie erstmals im Xantener Dom statt.