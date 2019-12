Musikverein Harmonie Sonsbeck/Labbeck : Bläser-Konzert stimmt exzellent auf das Weihnachtsfest ein

Die Orchester des Musikvereins Harmonie Sonsbeck/Labbeck stellten in der Maria-Magdalena-Kirche wieder einmal ihre große Bandbreite unter Beweis.

So auch am Sonntag wieder: Unter der Leitung ihres Dirigenten Peter Peeters spielten 25 junge Musiker mit dem Titel „Frosty, the Snowman“ die ersten Töne ihres Bläser-Konzerts. Für Aufmerksamkeit sorgten in der Folgezeit nicht nur die weiteren sechs – exzellent gespielten – Titel, sondern auch die Moderation der elfjährigen Annika Engelhardt. Michael Jackson’s „Heal the world“ und Abba’s „Thank you for the music“ gehörten zu den Liedern, die besonders gut beim Publikum ankamen. Viele Zuhörer fühlten sich mit diesen Titeln, die die Kinder und Jugendlichen mit beeindruckender Klangschönheit präsentierten, in ihre Jugend zurückversetzt.