Studentenmusikfestival Diese Ausnahmetalente spielen in Alpen, Sonsbeck und Xanten

Mittwoch, 24. Juli - Sonsbeck

Edwin Szwajkowski Den musikalischen Auftakt der Konzerte in Sonsbeck macht Edwin Szwajkowski am Mittwoch, 24. Juli. In der Einrichtung St. Bernardin in Hamb spielt er ab 19 Uhr Werke von W.A. Mozart, F. Schubert, F. Mendelssohn und A. Scriabin Der 1994 in Vilnius, Litauen, geborene Pianist konzertierte bereits in Litauen, Polen, den Niederlanden, Belgien, Deutschland, Russland, Italien, Estland, Lettland, Frankreich, Schweden, Norwegen, Dänemark und China und spielte europaweit als Solist mit Philharmonischen. Edwin Szwajkowski wurde vom litauischen Präsidenten für seine künstlerischen Leistungen geehrt und spielte Aufnahmen für das litauische Radio und den nationalen Fernsehsender LRT.

Er ist mehrfacher Preisträger international bedeutender Wettbewerbe. Seinen Bachelor absolvierte er an der Fryderyk-Chopin-Musik-Universität in Warschau. 2019 setzte er seinen Masterstudiengang an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf fort. Momentan bereitet er sein Konzertexamen an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg vor.