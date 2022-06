„Die 4 Elemente“ : Musicalschule Xanten on stage führt Familienmusical auf

Xanten Darstellerinnen und Darsteller der Musicalschule Xanten on stage treten am Wochenende auf. Sie führen das Familienmusical „Die 4 Elemente“ auf. Schulleiterin Aileen-Chantal Rothkegel verspricht mitreißende Songs und eine Geschichte, die das Herz berührt.

Ein Jahr lang haben die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen geprobt, am Wochenende zeigen sie das Ergebnis: Die Musicalschule Xanten on Stage führt das Familienmusical „Die vier Elemente“ auf: Dafür gehen sie allerdings nach Weeze: Am Samstag, 11. Juni, und Sonntag, 12. Juni, verwandelt sich das dortige Bürgerhaus in das magische Reich der Elemente Feuer, Wasser, Erde und Luft, wie Schulleiterin und Autorin Aileen-Chantal Rothkegel erklärt. Die Geschichte des Musicals fasst sie wie folgt zusammen: „Mutter Natur ist verschwunden und die Elemente geraten mehr und mehr aus dem Gleichgewicht. Das macht das Leben für die Menschen auf Erden immer schwerer. Um Mutter Natur wieder zu finden und die Welt zu retten, machen sich Menschengruppen auf den Weg zu den Prinzessinnen Wasser, Luft und Feuer. Dafür müssen sich die Menschen verschiedenen Hürden stellen und erleben dabei das Abenteuer ihres Lebens!“ Wer Lust habe, sich das Musical anzuschauen, könne sich auf wunderschöne Kostüme, mitreißende Songs und Tänze sowie auf eine Geschichte freuen, die das Herz berühre, verspricht Aileen-Chantal Rothkegel. „Mit unserem Musical möchten wir Menschen jeden Alters auf spielerische Weise zeigen, wie wichtig es ist, für unsere Umwelt zu sorgen. Schön ist, dass jeder von uns seinen kleinen Teil dazu beitragen kann.“ Sie sei sehr stolz auf die Darstellerinnen und Darsteller. „Ich hoffe, sie werden mit einem großen Publikum belohnt!“ Viermal wird das Musical in Weeze aufgeführt: am Samstag um 15 Uhr und um 18.30 Uhr, am Sonntag um 12 Uhr und um 15.30 Uhr. Tickets gibt es unter www.xanten-on-stage.de und www.eventim.de.