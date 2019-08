Konzert im Naturbad Xantener Südsee : Reise durch die Musical-Geschichte

Xanten Gala-Abend in Xanten mit Melodien aus Phantom der Oper bis Starlight Express.

Löwe Simba trifft auf Queen-Sänger Freddie Mercury Dampflok Rusty auf Sängerin Dolores, die vor der Mafia in ein Kloster flüchtet: Im Naturbad Xantener Südsee singt am Freitagabend ein Ensemble mit internationalen Musikern die schönsten Lieder aus Musicals wie König der Löwen, Sister Act, Mamma Mia, Starlight Express, Phantom der Oper und We Will Rock You. Musiker der deutschen Rainbowband begleiten die Live-Show, die von Peter Wölke geleitet wird. Die zweieinhalbstündige Gala „Musicals in Concert“ beginnt um 20 Uhr. Der Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Tickets für die Veranstaltung sind noch bis zum Veranstaltungstag zu bekommen, dafür gibt es mehrere Möglichkeiten: den Onlineshop des Ticketverkäufers Eventim und bekannte Vorverkaufsstellen wie die Tourist-Information Xanten (TIX) an der Kurfürstenstraße 9, den Lebensmittelmarkt Lurvink an der Lüttinger Straße 29, den Lebensmittelmarkt Lurvink an der Sonsbecker Straße 19a, Xanten, die Stadtinformation Moers an der Kirchstraße 27 a/b in Moers und das FZX-InfoCenter an der Straße Am Meerend 2 in Wardt. Zudem sind Tickets für diese Veranstaltung an der Abendkasse erhältlich. Im Vorverkauf fangen die Ticketpreise bei 29,70 Euro an. Die Eintrittskarten beinhalten eine freie Platzwahl.