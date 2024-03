Musical-Dinner-Show in Sonsbeck Der Broadway führt zum Landgut am Hochwald

„Träumen Sie unterm Sternenzelt des ,Starlight Express’, lassen Sie sich zum ,Tanz der Vampire’ verführen, spüren Sie das Knistern zwischen ,Elisabeth’ und ihrem Verführer, dem Tod, und fühlen Sie den Regen bei ,Singing in the rain’ auf der Haut“, heißt es in der Einladung zum Musical-Abend. „M&M Events macht das Landgut am Hochwald zum Kit Kat Klub aus ,Cabaret’ und zur griechischen Insel für die Hits aus ,Mamma Mia‘.“ Die Gäste erhielten bei der Musical-Dinner-Show auch den ein oder anderen Blick hinter die Kulissen. Die professionellen Darsteller in aufwendigen Kostümen bespielten den ganzen Saal, werben die Veranstalter.