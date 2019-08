Multivan VW T 5 in Xanten gestohlen

Diebstahl in Xanten

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Xanten entgegen (Symbolfoto). Foto: dpa/Carsten Rehder

Xanten In der Zeit von Montag, 18.30 Uhr, bis Dienstag, 8.50 Uhr haben unbekannte Täter einen braunen VW T 5 mit dem amtlichen Kennzeichen WF-FF 3008 gestohlen.

Der Multivan, Baujahr 2014, parkte am Alt-Vynscher-Weg in Fahrtrichtung Timmermannsweg auf einem Parkplatz, der den einzelnen Hausbooten zugewiesen ist. Der Wagen hat am Heck einen Fahrradgepäckträger.