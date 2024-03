Müllsammeln in Vynen Kinder kommen mit „schwerem Gerät“

Er hatte vorher unter dem Motto „Unser Dorf soll sauber werden – helft alle mit!“ zum Müllsammeln aufgerufen. Die Aktion hat in Vynen genauso wie in anderen Dörfern Tradition. In vielen Orten sind zurzeit Menschen ehrenamtlich unterwegs, um an den Straßenrändern und in den Grünanlagen Müll aufzusammeln.