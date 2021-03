Änderungen wegen Feiertagen : Termine für Müllabfuhr verschieben sich vor und nach Ostern

Xanten Vor und nach Ostern verschieben sich einige Termine für die Müllabfuhr in Xanten. Darauf weist die Firma Schönmackers hin. Demnach werden Restmüll, Papier und Verpackungen einen Tag früher oder später abgeholt als sonst.

Wie das Entsorgungsunternehmen weiter mitteilte, werden einige Abfuhren in der Karwoche um einen Tag vorgezogen. Laut dem Abfallkalender wird zum Beispiel der Restmüll in Lüttingen, Wardt, Vynen, Marienbaum und Obermörmter (Bezirk 2) schon am Montag, 29. März, abgeholt (und nicht erst am Dienstag, wie sonst). Das gilt in dieser Woche für die schwarze und die rote Tonne. Außerdem wird die Papiertonne in Lüttingen, Wardt, Vynen, Marienbaum und Obermörmter schon am Donnerstag, 1. April, geleert (und nicht am Freitag). In Xanten, Beek und Birten (Bezirk 1) wird die Abfuhr der gelben Tonne ebenfalls um einen Tag vorgezogen, also auf Donnerstag, 1. April.