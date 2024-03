40 Mühlenbesitzer aus Rheinland in Sonsbeck zu Gast Vom neuen Leben in alten Mühlen

Sie gehören zu den ältesten Maschinen der Welt, sie waren über Jahrhunderte hinweg für die Versorgung der Menschen lebensnotwendig. In zahlreichen Volksliedern und Gedichten wurden sie als idealisierte Orte romantisiert. Und auch heute noch prägen Mühlen als Landmarken das Ortsbild, noch heute geht von ihnen eine besondere Anziehungskraft aus. Rund 40 Mühlenbesitzer trafen sich nun in Sonsbeck, um an der jährlichen Mitgliederversammlung des Rheinischen Mühlenverbandes teilzunehmen. Nach der offiziellen Tagesordnung besichtigten die Mitglieder auf Einladung des Vereins für Denkmalpflege auch die Gommansche Mühle. Dabei tauschten sich die aus dem gesamten Rheinland angereisten Gäste über die Bedeutung und die Herausforderungen aus, diese Kulturdenkmäler in der Region zu erhalten. Deutlich wurden die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten.