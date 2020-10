Beliebter Biergarten : Betreiber suchen Nachfolger für Xantens Mühlengarten

Xanten Michaela und Hakim König hatten sich auf die Biergarten-Saison gefreut. Dann begann die Corona-Pandemie. Nun bleibt der Mühlengarten in Xanten geschlossen. Aber Königs suchen einen Nachfolger.

Im Mühlengarten in Xanten steht ein Wechsel an. Die Betreiber des beliebten Biergartens suchen einen Nachfolger. „Falls jemand jemanden kennt, der auf der Suche nach einer neuen Herausforderung ist, würden wir uns freuen, wenn er sich bei uns meldet“, schrieben Michaela und Hakim König am Mittwoch auf ihrer Facebookseite. Sie selbst würden den Mühlengarten nicht mehr öffnen. Der Wein- und Biergarten liegt in Xantens Innenstadt gegenüber der Kriemhild-Mühle.