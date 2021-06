Diebstahl in Sonsbeck : Motorrad aus Werkstatt gestohlen

Diebstahl in Sonsbeck

Sonsbeck Aus einer Werkstatt an der Alpener Straße in Sonsbeck ist ein Motorrad gestohlen worden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

In der Zeit von Dienstag, 19.45 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, haben Unbekannte an der Alpener Straße in Sonsbeck ein Motorrad aus einer Werkstatt gestohlen. Das Krad, eine Honda CBR 650, trägt das amtliche Kennzeichen MO-JF71.