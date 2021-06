Montessori-Kinderhaus St. Helena in Xanten : Kita-Kinder bauen Gemüse an

Stolze Gärtner: Die Vorschulkinder im Montessori-Kinderhaus St. Helena haben Samen eingepflanzt, um später Gemüse zu ernten. Foto: Montessori-Kinderhaus St. Helena

Xanten Die Samen sind eingesät: „Nun sind alle gespannt, was in einigen Wochen geerntet werden kann“, berichtet das Montessori-Kinderhaus St. Helena in Xanten. Dort haben Mädchen und Jungen Gemüse angeplanzt.

Im Montessori-Kinderhaus St. Helena lernen Mädchen und Jungen zurzeit, wie Gemüse wächst und wie viel Pflege nötig ist, bis aus einem kleinen Samen eine große Frucht wird. In einem Hochbeet haben sie dafür Gemüse angepflanzt. Das Hochbeet, die Erde, die Samen und die Pflanzen wurden der Kita von der Edeka-Stiftung gespendet.

Das Projekt „Gemüsebeete für Kids“ richtet sich bundesweit an Kinder im Vorschulalter. Wie die Edeka-Stiftung erklärt, bauen die Mädchen und Jungen in den Kindergärten gemeinsam Gemüse an, pflegen und ernten es. Dadurch wachse in ihnen die Wertschätzung für frische Lebensmittel, sie entwickelten ein Verständnis für eine bewusste Ernährung, so die Stiftung.

Hochbeet, Samen und Pflanzen wurden von einem Vertreter der Stiftung und Benny Lurvink vom Edeka in Xanten gebracht, dann begann das Einsäen und Anpflanzen. „Die Vorschulkinder haben natürlich fleißig mitgeholfen“, berichtete die Kita. Die Mädchen und Jungen freuten sich sehr über das Hochbeet. „Nun sind alle gespannt, was in einigen Wochen geerntet werden kann.“ Das Montessori-Kinderhaus St. Helena hatte schon in der Vergangenheit an dem Projekt teilgenommen.

(wer)