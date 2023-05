Mohnfeld in Xanten Ein rot-violettes Blütenmeer

In Xantens Ortsteil Lüttingen blüht gerade ein Feld ganz in rot und violett. Landwirt Ralf van Gelder-Tosses hat auf etwa einem Hektar an der Fischerstraße Mohn gepflanzt, vor allem Blaumohn, auch Schlafmohn genannt. In dieser Woche haben sich unzählige Blüten geöffnet. Passanten bietet sich deshalb ein wundervoller Anblick. Zwei Radtouristen, die am Mittwoch vorbeikamen, blieben direkt stehen und machten Fotos. Auf Instagram veröffentlichte Simone van Gelder-Tosses Bilder vom Feld.. „Einfach fantastisch“, schrieb eine Frau. Eine anderen fragte direkt, wo sich das Feld befindet. Sie muss sich jedoch beeilen: Der Mohn blüht nicht lange.