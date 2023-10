Genauso wie die meisten Straßenlaternen Xanten will Beleuchtung an Möllewegbrücke nachts zeitweise ausschalten

Xanten will die Beleuchtung an der Möllewegbrücke in Lüttingen nachts für vier Stunden ausschalten, genauso wie die Beleuchtung an den meisten anderen Straßen im Stadtgebiet. Das kündigte die Verwaltung in der Ratssitzung in der vergangenen Woche an. Vorher hatte sie sich erkundigt, ob sich die Beleuchtung nachts dimmen lässt und wie viel es kosten würde, die Technik dafür einzubauen. „Die Kosten wären erheblich“, sagte der Technische Dezernent Niklas Franke. Bürgermeister Thomas Görtz sprach von rund 8000 Euro. Deshalb habe sich die Verwaltung mit der Straßenverkehrsbehörde abgestimmt. Sie seien zu dem Ergebnis gekommen, dass die Brücke kein besonders gefährlicher Ort sei und die Beleuchtung von 0.30 bis 4.30 Uhr ausgeschaltet werde könne, erklärte Franke. Zwar müsse auch dafür noch Technik eingebaut werden. Aber diese Kosten lägen nur bei ein paar Hundert Euro. ergänzte Görtz. Es sei noch überlegt worden, die Köpfe der Brücke durch reflektierende Materialien kenntlich machten. „Aber es ist kein besonderer Gefahrenpunkt.“