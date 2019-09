Modenschau auf Xantener Markt : Der Markt wird wieder zum Laufsteg

Xanten Der Handel präsentiert am Sonntag die neuen Modetrends. Dazu bietet die Feuerwehr wieder deftige Speisen an.

Einzelhändler aus der Stadt stellen am Sonntag auf dem Marktplatz die Damen- und Herrenmode für den Herbst und den Winter vor. Ab 12 Uhr präsentieren Models auf einem zwölf Meter langen Laufsteg die frisch eingetroffenen Kollektionen. Sie werden die Modetrends für verschiedene Altersgruppen zeigen. Zu sehen gibt es Bekleidung, Schuhe, Taschen, Brillen und andere Accessoires. Die Besucher können sich direkt auch beraten lassen: Die Läden sind geöffnet, von 13 bis 18 Uhr ist verkaufsoffener Sonntag.

Die Modenschau ist ein etablierter Termin im Spätsommer. Sie wird von den Händlern veranstaltet. In diesem Jahr beteiligen sich die Boutique Wonning, Lederwaren Ziegler, Brillen Bentele, Tekath Herrenmoden, Modehaus Kaenders, La Belle Brautmoden und Stilsicher. Zusätzlich findet wieder der Classic Day sowie das Pannenkiekers Kochfest statt. Es gibt also ein vielfältiges Programm in der Innenstadt.