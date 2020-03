Mode in Sonsbeck : Models auf dem rosafarbenen Teppich

Mode in Sonsbeck

Sonsbeck Im Sonsbecker Kastell wurde ein Laufsteg ausgerollt. Rund 300 Gäste – darunter auch Männer –, wollten sehen, was frau im Frühjahr trägt.

Es war das absolute Novum für das Kastell in Sonsbeck: Da, wo sich seit 1998 nur Musiker, Schauspieler, Sportler und Politiker die Hand geben, hielten am Samstagnachmittag Models auf dem Laufsteg ihren Einzug. Eine große Modenschau, sorgfältig organisiert von den Jungunternehmerinnen Susanne Kesseler und Frauke Stoppelenburg, Betreiberinnen der „Fashion Boxx“ im Wohngebiet „Copray“, erwies sich als ein absoluter Publikumsmagnet für die „gute Stube“ der Gemeinde.

„Heute ist hier so richtig was los“, lobte die Xantenerin Regina Wiechert, die bald nach Sonsbeck ziehen möchte, die Veranstaltung. Die Modenschau sei ein Aushängeschild für die Gemeinde und werde hoffentlich wiederholt, unterstrich die Besucherin ihren sehr positiven Eindruck.

Als Laufsteg diente den sechs Models, zu denen neben den Veranstalterinnen selbst ein flottes Team, bestehend aus Vilija Sambold, Julia Wittkämper, Christine Nikolai und Evi Rüller, gehörte, ein ellenlanger rosafarbener Teppich, der durch die Stuhlreihen ausgelegt worden war. Über ihn stolzierten die Damen in topmodischen Outfits durch das gesamte Kastell – zu Musiktiteln, die DJ Alex Kemkes, Freund von Kesslers Tochter Antonia, zusammengestellt hatte. Bei Hits wie Single Ladies von Beyoncé, No Roots von Alice Mertin und Night Fever von den Bee Gees hatte auch das siebte Model, die erst neunjährige Carolin, große Freude daran, sich in einer weißen Jeans und einem bedruckten weißen T-Shirt zu präsentieren.