Modekollektion aus Xanten : Kreative Köpfe aus der Glitzerwelt

Rebecca Schlief (l.), Erna Stein und und Jürgen Schweizer arbeiten gemeinsam an dem Projekt. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Xanten Drei Xantener Geschäftsleute haben sich zusammengetan und bringen unter einer eigenen Marke eine Mode-Kollektion heraus. Ende März präsentieren sie ihre Textilien für „Mädchen von 6 bis 99“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alexander Florie-Albrecht

Es sind erst wenige Monate vergangen, seitdem Rebecca Schlief den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt hat. In ihrem Geschäft mit dem Namen „Glitzerwelt“ an der Klever Straße bietet die ausgebildete Medien-Designerin selbst bedruckte Textilien wie Shirts, Stoffbeutel oder Schlüsselanhänger an. „Das ist auch gut angelaufen“, verrät die Geschäftsinhaberin. Nun folgt der nächste Schritt: eine eigene Mode-Kollektion.

„Diesen Traum einer eigenen Kollektion mit einer eigenen Marke hatte ich schon sehr lange“, sagt Schlief. „Es fehlten lediglich die richtigen Kooperationspartner.“ Die Frau, die gebürtig aus Bergisch-Gladbach kommt, fand sie im Januar in Xanten: Jürgen Schweizer von der B&V-Werbeagentur und die freischaffende Illustratorin Erna Stein. Ende März präsentieren sie das erste Ergebnis ihrer Zusammenarbeit. Schlief: „Dass meine Idee so schnell umgesetzt werden kann, gemeinsam mit zwei ganz tollen Menschen, hätte ich mir nicht erträumt!“

INFO Erste eigene Kollektion kommt Ende März Textilladen „Glitzerwelt“ an der Klever Straße 17 in Xanten. Den Laden gibt es seit dem vergangenen Sommer. Geschäftsführerin ist Rebecca Schlief (35). Kollektion Vorstellung am 28. März, 9 bis 13 Uhr. Dann sind auch Vorbestellungen möglich.

Im vergangenen Sommer, als sie die „Glitzerwelt“ eröffnete, gab es die ersten Gespräche. „Ich habe am Eröffnungstag reingeschnuppert“, berichtet Schweitzer. Der erste Eindruck habe ihn überzeugt, und sie hätten direkt darüber gesprochen, „dass wir mal schauen könnten, was wir machen“, erzählt er bei der Präsentation der Kollektion. Es sei wichtig, dass Geschäftsleute untereinander „kein Konkurrenzdenken“ hätten, sondern „Netzwerke und Kooperationen“ aufbauten und die Zusammenarbeit mit Menschen suchten, die Ideen haben. Schnell kam die Illustratorin und Grafikerin Erna Stein dazu.

Und die 50-jährige hatte sofort eine Inspiration, als sie mit Schlief die Idee einer Mode-Kollektion diskutierte. Schnell war klar, dass sie etwas ganz Eigenes auf den Markt bringen wollten. „Erna betrat den Laden, zeigte ein Bild, und ich sagte einfach: Mach’ mal“, erinnert sich Schlief. Und Stein machte. „Meine Tochter sagte sofort, das ist cool“, berichtet Schlief. An dem Motiv des lässigen Mädchens und ihrer schwarzen Katze fand sie sofort Gefallen.

Hauptfiguren des neuen Labels sind also das Duo „Tara & Trixi“. Beide zieren nicht nur Kleidung, sondern auch Taschen, Tassen und weitere Accessoires, die entweder in Einzelauflagen oder in geringer Stückzahl (maximal 42 Exemplare) gefertigt werden. „Dabei ist jedes Stück für sich ein Unikat“, macht Schlief deutlich. „Man kann es individuell anpassen oder auch mit dem Namen personalisieren.“ Der Vertrieb erfolgt exklusiv über die „Glitzerwelt“ in Xanten.