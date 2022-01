Mobilitätskonzept für Xanten : Jetzt sind die Bürger gefragt

Mehrmals befragten die Verkehrsplaner die Bürger in den vergangenen zwei Jahren. Ein Thema war immer wieder die Sonsbecker Straße, wo sich Radfahrer nicht sicher fühlen. An der Rheinstraße dagegen beklagten Einwohner die Belastung durch den Durchgangsverkehr. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Die Arbeiten am Mobilitätskonzept für Xanten gehen in die entscheidende Phase. Politik und Verwaltung wollen konkrete Maßnahmen für den Straßenverkehr beschließen. Die Bürger sind dazu aufgerufen, sich einzubringen.

Die nächsten Wochen sind wichtig für den Straßenverkehr in Xanten. Verwaltung und Politik sprechen über konkrete Maßnahmen des Mobilitätskonzepts. Unter anderem geht es darum, wie die Menschen von A nach B kommen, ob sie das Auto, den Bus oder das Rad nehmen oder zu Fuß gehen. Außerdem geht es darum, wie sich gefährliche Kreuzungen und Straßen entschärfen und wie sich die Belastungen durch den Verkehr reduzieren lassen. Ende Februar sollen die Maßnahmen vorgestellt werden.

Vorher haben die Einwohnerinnen und Einwohner die Möglichkeit, sich in diese Debatte einzubringen und eigene Vorschläge zu machen. Die Stadtverwaltung lädt dafür am Montag, 24. Januar, zum Bürgerworkshop ein. Um 18 Uhr geht es los, zweieinhalb Stunden sind dafür angesetzt worden. Wie aus der Einladung hervorgeht, sollen erste Vorschläge vorgestellt und mit den Bürgern diskutiert werden. Wegen der Corona-Pandemie wird der Workshop online stattfinden. Die Teilnehmer müssen also einen PC, ein Laptop, ein Tablet oder ein Smartphone haben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zum Workshop kommen Sie hier. Weitere Informationen zum Mobilitätskonzept finden Sie hier.

Grundlage der Diskussion sind Leitsätze, auf die sich die Verwaltung und die Politik in den vergangenen Wochen geeinigt haben. Dabei handelt es sich um die Ziele des Mobilitätskonzepts – sie stecken den Rahmen für die konkreten Maßnahmen ab. So soll der Verkehr umweltschonender werden, und es soll erreicht werden, dass Bürger häufiger das Rad nehmen oder zu Fuß gehen können. Außerdem sprechen sich Politik und Verwaltung für „angepasste, stadt- und situationsgerechte Geschwindigkeiten“ in Xanten aus, und das ÖPNV-Angebot soll besser werden (mehr dazu in der Übersicht). Was genau damit gemeint ist – darum geht es jetzt.

Die Arbeiten am Mobilitätskonzept hatten vor mehr als zwei Jahren begonnen. Dabei wird Xanten vom Büro Stadtverkehr begleitet. Die Fachleute machten zunächst eine Kostenpflichtiger Inhalt Parkraumerhebung, untersuchten die Verkehrsnutzung in Xanten und sammelten Kostenpflichtiger Inhalt Hinweise der Bürger auf Gefahrenstellen. Diese Bestandsanalyse ist die Basis für die konkreten Maßnahmen, die in den nächsten Wochen beschlossen werden sollen. Geplant ist, dass im April 2022 das Mobilitätskonzept fertig ist.

Info Die fünf Leitsätze für die Mobilität in Xanten Politik und Verwaltung haben sich auf fünf Leitsätze für die Verkehrspolitik in Xanten bis 2035 und darüber hinaus geeinigt. Darin sind die Ziele beschrieben, die mit dem Mobilitätskonzept erreicht werden sollen. Die Leitsätze werden durch Unterpunkte konkretisiert. Sie sind teilweise sehr allgemein formuliert, setzen aber einen Rahmen und geben eine Richtung vor. Deshalb wurde lange darum gerungen. Wir nennen die fünf Leitsätze und fassen die Unterpunkte zusammen. 1. Xanten leistet einen Klimaschutzbeitrag Die „umweltschädlichen, CO 2 -intensiven Verkehrsmittelangebote“ sollen reduziert und „klimafreundliche Antriebe und Verkehrsmittel“ wie Elektro- und Wasserstoffantrieb ausgebaut werden. Der Fuß- und Radverkehr soll „aus sozialen und ökologischen Gründen“ verstärkt gefördert werden. 2. Xanten reduziert verkehrsbedingte Belastungen Xanten soll eine „fuß- und radverkehrsfreundliche Stadt“ und eine „Stadt der kurzen Wege“ sein, die Belange der Fußgänger und Radfahrer sollen „Vorrang in Verkehrsanlagen und Verkehrsführung“ genießen. Eine zusätzliche Flächenversiegelung soll nur angebracht sein, „wenn diese zur Erreichung der stadtweiten Verkehrs- und Mobilitätsentwicklungsziele führt“. Außerdem soll der Flächenverbrauch „für den CO 2 -intensiven, motorisierten Individualverkehr“ reduziert werden, „so dass mehr Platz für umweltfreundliche Antriebstechniken sowie Grün- und Aufenthaltsflächen bleibt“. 3. Xanten gestaltet die Mobilität zukunftsfähig Darunter verstehen Verwaltung und Politik unter anderem, dass „die CO 2 -neutrale Mobilität für die Bürgerinnen und Bürger Xantens angestrebt wird, unabhängig von ihrem städtischen und ländlichen Umfeld und ihren finanziellen Möglichkeiten“. Außerdem beschlossen sie: „Die Qualität und Zuverlässigkeit des ÖPNV-Angebotes in Xanten sind zu verbessern.“ Ergänzt wurde der Satz: „Die Finanzierbarkeit der Maßnahmen ist für die Stadt Xanten im Rahmen des Konzeptes zu berücksichtigen.“ 4. Xanten gewährleistet die Effizienz des Verkehrssystems Dazu gehört unter anderem, dass „die Erreichbarkeit von wesentlichen Quellen und Zielen beibehalten und sukzessive verbessert wird“. Außerdem sollen „angepasste, stadt- und situationsgerechte Geschwindigkeiten erreicht“ werden. 5. Xanten wickelt den Freizeitverkehr menschen- und klimaverträglich ab Da der Tourismus für die Stadt einen „bedeutsamen Wirtschaftszweig“ darstellt, sollen wichtige Ziele wie Nord- und Südsee, der APX und die Innenstadt besser zu erreichen sein – „vorrangig mit umweltverträglichen Verkehrsmitteln“. Aber der Freizeitverkehr soll „stets im Einklang mit den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohnern“ abgewickelt werden. Und: „Eine Trennung von Stadtbezirken ist nach Möglichkeit zu verhindern.“

(wer)