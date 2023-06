Mittsommernacht in Xanten Händler laden zum Fest der Straßen

Xanten · Am Freitag ist Mittsommernacht in Xantens Innenstadt. Die Geschäfte öffnen länger, in den Straßen spielen Musiker, Gastronomen bieten Speisen und Getränke an. Der „krönende Abschluss“ ist gegen 23 Uhr auf dem Markt.

13.06.2023, 15:18 Uhr

Vorfreude auf die Mittsommernacht: Christian de Fries und Nicola Lümmen. Foto: RP/Markus Werning

Von Markus Werning Verantwortlicher Redakteur Xanten/Rheinberg.

Xantens Innenstadt lädt am Freitag, 16. Juni, zum gemütlichen Abendbummel mit Late-Night-Shopping und Live-Musik ein. Die Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX) veranstaltet wieder die Mittsommernacht. Die Geschäfte haben bis 23 Uhr geöffnet. Auf mehreren Straßen wird von Anwohnern ein Programm organisiert. „Wir haben eine schöne Mischung“, sagt Nicola Lümmen von der IGX. Ein Überblick. Marsstraße Dort spielt das Judith-Simon-Trio unter Leitung des Xanteners Dirk Dressler. Zu hören gibt es Pop, Rock und Jazz. Orkstraße Ab 20 Uhr spielt das Mixed Age Orchestra Xanten. An Ständen werden Waffeln, Gegrilltes und Getränke angeboten. Kurfürstenstraße Dort macht Schlagzeuger Christian Theißen wieder Musik. „Er wird wieder für viel Stimmung sorgen“, sagt Lümmen. Dazu wird frisch gezapftes Bier angeboten. Kleiner Markt Auch dort wird es Live-Musik geben, genauso wie Gegrilltes. Eine Lounge soll ebenfalls aufgebaut werden. Großer Markt Mit Eintritt der Dunkelheit, also gegen 23 Uhr, beginnt der Große Zapfenstreich der St.-Victor-Bruderschaft Xanten. „Das ist der krönende Abschluss“, sagt Lümmen. Der Abend ist für die St.-Victor-Bruderschaft Xanten der Auftakt für das Schützenfest. Klever Straße Dort beginnt am Freitag um 18 Uhr der Altstadtmarkt, der bis Sonntagabend geht. Vor dem Zapfenstreich der Victorsse ist auf dem Großen Markt kein Programm geplant. Die Mittsommernacht sei „ein Fest der Straßen“, erklärt Christian de Fries von der IGX. Viele andere Veranstaltungen fänden auf dem Marktplatz statt. In der Mittsommernacht sollten die Menschen dagegen durch die Straßen flanieren können. Erst mit dem Zapfenstreich solle sich das Geschehen wieder auf dem Markt konzentrieren.

(wer)