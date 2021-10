Mittelmeer-Monologe in Xanten : Geflüchtete und Retter bekommen eine Stimme

Xanten Schauspieler führten die Mittelmeer-Monologe in Xanten auf. Es handelt sich um Berichte von Menschen, die nach Europa flüchten, und von Menschen, die andere vor dem Ertrinken retten wollen. Es sind Berichte über die Tragödie, die sich seit Jahren an Europas Grenze abspielt.

Es sind Berichte von Naomie, Joe, Selma und Yassin, die an diesem Freitagabend in der Mensa des Xantener Stiftsgymnasiums zu hören sind. Zwei von ihnen sind aus Afrika übers Mittelmeer nach Europa geflüchtet, weil sie oder ihre Lieben in ihrer alten Heimat misshandelt, unterdrückt, verfolgt oder gefoltert wurden oder ihnen ein solches Schicksal droht. Die anderen beiden arbeiten für die Hilfsorganisationen Alarmphone oder Seawatch, um Menschen vor dem Ertrinken zu retten, die übers Wasser ein neues, besseres Leben erreichen wollen. Der Theaterregisseur Michael Ruf aus Berlin hat sie interviewt, stundenlang, und aus ihren Erzählungen die Mittelmeer-Monologe gemacht, eine Theater-Dokumentation, die aus den Berichten von Naomie, Joe, Selma und Yassin bestehen. In der Aufführung nehmen Akteure der Theatergruppe Wort und Herzschlag die Rollen der vier Frauen und Männer ein. Sie tragen abwechselnd vor, was diese erlebt haben. Sie stehen nur da und erzählen. Aber es ist so ergreifend, als wäre das Publikum selbst auf dem Mittelmeer.