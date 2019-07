Mitmachzirkus in Xanten : In Rekordzeit zu Stars der Manege

Zirkusdirektor Jonny Casselly gibt den beiden jungen Luftakrobatinnen Tipps für die richtige Haltung. Foto: Fischer

Xanten In den Zelten des Circus’ Jonny Casselly am Hafen Xanten können sich Ferienkinder zu Artisten ausbilden lassen. 160 Jungen und Mädchen machen mit.

„Damit musst du dich einhaken“. Jessica Casselly tippt auf das rechte Knie des Mädchens, das gerade kopfüber an zwei Stoffbahnen hängt, an denen es sich etwa zwei Meter über den Boden hoch gehangelt hat. Noch umklammern ihre Hände die roten Bahnen, die von der Zirkuskuppel herabhängen. Aber selbst wenn sie jetzt loslässt, kann ihr nichts passieren. Sie würde weich landen, hängt über einer dicken Luftmatratze, die in der Manege liegt. Es ist warm im großen Zirkuszelt, das Jonny Casselly junior mit Helfern wieder im Hafen in Xanten aufgebaut hat. Vier Wochen lang will der Zirkus dort in den Sommerferien Kinder zu kleinen Artisten machen.

Sie können dabei wieder auf erfahrene Akrobaten und Assistenten wie die Schwestern Lotta (14) und Frieda (17) Frücht aus Xanten bauen. Die beiden haben zum ersten Mal Zirkusluft geschnuppert, als sie vor einigen Jahren selber einmal bei einem Mitmachzirkus teilgenommen haben. Seitdem sind sie jedes Jahr dabei, anfangs als Helferinnen, inzwischen trainieren sie selber kleine Gruppen. Lotta ist für die Bodenakrobatik zuständig, Frieda für den Bauchtanz.

Paul hat sich für die Kunst der Fakire entschieden. Auf das Nagelbrett traut der Junge sich bereits. Nun übt er noch, dabei sicher aufzutreten. Foto: Fischer

Info Kinder geben zwei Galavorstellungen Anmeldung Der Mitmachzirkus war schnell ausgebucht. Online werden die Anmeldungen für 2020 zeitig bekanntgegeben. www.jonnycasselly.de Auftritte Am Freitag, 26. Juli, 16 Uhr, ist die Galavorstellung der „roten Gruppe“; am Samstag, 27. Juli, 16 Uhr zeigt die „blaue Gruppe“ ihr Können.

Montags bis freitags wird von 10 bis 12 Uhr und dann wieder von 14 bis 16 Uhr in Kleingruppen trainiert. Dazwischen ist Pause, da machen es sich alle Kinder im Vorzelt gemütlich und essen, was ihnen das Küchenpersonal vom Plaza del Mar zaubert.

In einer Galavorstellung zeigen die Kinder dann am letzten Tag um 16 Uhr, was sie gelernt haben. So war jedenfalls der Plan. Der wurde aber schon in der ersten Woche durchkreuzt: Weil für die erste Mitmachzirkus-Woche 160 Kinder angemeldet worden sind, gibt es ausnahmsweise gleich zwei Schlussvorstellungen.

Weil die Kinder den ganzen Tag betreut werden, haben sich Jessica und Jonny Casselly junior entschlossen, dieses Jahr mehrere Zelte aufzubauen, die Schatten bieten und in denen die Kinder spielen, essen und trainieren können. Emma (6) und ihre gleichaltrige Freundin Maxi beispielsweise haben sich fürs Seiltanzen entschieden. Die beiden kommen aus Schneppenbaum, machen gerade kurze Pause und gucken von der Tribüne aus dem Training in der Manege zu, „Der Mann ist auf eine Eisenstange gestiegen und hat sich ganz nach oben ziehen lassen. Da war was kaputt“, erzählt Emma und nimmt einen Schluck aus ihrer Trinkflasche. „Der Mann“, das ist Jonny Casselly junior, die Eisenstange ist die Stange des Trapez’, das von der Kuppel hängt und von einer Assistentin ferngesteuert bedient wird. „Und nach jeder Vorführung geht ihr nach vorne an den Rand der Manege, verbeugt euch vorm Publikum“, erklärt der Zirkusdirektor, der immer wieder auf die „Körperspannung“ hinweist. Ein Bein angewinkelt nach vorne, die Arme gehen nach oben. „Und immer lächeln“, so Casselly.

Die Kinder lernen schnell. Und sie lernen vor allem eines: Ohne Disziplin geht gar nichts im Zirkus. Da läuft nicht der Eine hierhin und die Andere dorthin, während ein Dritter gerade am Trapez oder an der Stoffbahn hängt, Reifen in die Luft wirft, den Salto vorwärts übt, beim Bodenturnen den Handstand-Überschlag versucht, auf dem Seil tanzt oder mit Katy Casselly (12), der Tochter von Jessica und Jonny, Clowns-Nummern einstudiert. Die Kinder, die gerade nicht an der Reihe sind, stehen in Reih’ und Glied nebeneinander, gerade Haltung, die Hände in die Hüften gestemmt.