Pläne für Festumzug laufen : Chronik zum 75. Martinszug in Sonsbeck geplant

Sonsbeck Nach dem Ausfall eines der größten Lichterumzüge am Niederrhein 2020 plant der St.-Martin-Verein Sonsbeck dieses Jahr einen besonderen Festakt. Dafür ist Hilfe der Bürger gefordert.

Es ist zwar noch etwas hin bis zum Festtag des heiligen Martin im November. Die derzeit sinkenden Inzidenzwerte und damit verbunden gelockerten Corona-Regeln lassen aber hoffen, dass Umzüge in diesem Jahr wieder stattfinden können. So hat auch der St.-Martin-Verein Sonsbeck nun beschlossen, den traditionellen Martinszug am 13. November wieder auszurichten, sofern es die Corona-Schutzverordnung dann zulässt. Und die zeitige Vorfreude ist nur allzu verständlich: Nicht nur, weil der Kostenpflichtiger Inhalt Lichterzug 2020 corona-bedingt ausfallen musste, und nicht nur, weil der Sonsbecker Umzug mit jährlich rund 2500 Teilnehmern zu den größten am Niederrhein gehört. Es steht in diesem Jahr auch ein besonderer Festakt an: der 75. Martinszug in Sonsbeck nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Vorstand will dazu eine Chronik erstellen, die den Sonsbecker Senioren mit ihrer Martinstüte überreicht werden soll. Dazu bittet der Verein die Bürger um Mithilfe. Wer alte aber auch neuere Fotos sowie Beiträge für die Chronik zur Verfügung stellen kann, soll sich bei Stefanie Vermöhlen unter der Mobilnummer 0173 2562487 (ab 13 Uhr) melden. „Wir hoffen, dass wir mit der Chronik einen Beitrag zur Erhaltung der St.-Martin-Tradition in Sonsbeck für die Nachwelt leisten können“, so der Vorsitzende Johannes Jansen.