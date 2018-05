Xanten: Mit Geländewagen wild überholt: Polizei sucht Fahrer

Xanten Die Polizei in Xanten sucht nach einem flüchtigen Autofahrer, der am Montag gegen 16.20 Uhr nach einem Verkehrsunfall weitergefahren ist.

Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen Geländewagens fuhr mit dem Auto auf der Weseler Straße in Richtung B 57. An der Einmündung zum Neuer Bruchweg ordnete sich der Fahrer auf der Linksabbiegerspur ein, um offensichtlich links in die Straße abzubiegen. Er fuhr allerdings geradeaus weiter und überholte mehrere Autos. Dann scherte der Geländewagen vor dem ersten Wagen der Fahrzeugschlange wieder ein. Dieser Fahrer musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.