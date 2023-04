Fotos Mit diesen Tipps wird ein Schottergarten zur Natur-Oase

Mit diesen Tipps aus Sacha Sohns Gartenplanung gelingt auch Nachahmern die Umgestaltung zum Naturgarten.



1. Trockenmauer Im Garten des Paares aus Labbeck wurde ein Hochbeet für trockenheitsresistente Pflanzen mit Hilfe einer Trockenmauer gebaut. Dabei werden die Steine – vorzugsweise Natursteine – ohne Mörtel aufeinander gestapelt. Wichtig ist dabei, dass die Fugen versetzt sind. Für mehr Stabilität sollte sich die Mauer mit jeder Reihe leicht nach hinten zum Hochbeet hin neigen. Eine Neigung von zehn Prozent reicht aus. In den Ritzen und Löchern können Tiere Unterschlupf finden. Wer dekorative Mauerpflanzen (zum Bespiel Sedum) in die Löcher pflanzen möchte, sollte sie schon während der Aufbauarbeiten einsetzen. So wird sichergestellt, dass die Pflanzen ihre Wurzeln bis in die Erde des Hochbeets hinein entwickeln können und so mit ausreichend Wasser versorgt werden.