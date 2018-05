Sonsbeck: Mit dem Segway zur den römischen Wasserquellen

Sonsbeck Wer Lust hat, die neue Römische-Wasserquellen-Schleife einmal auf eine ganz andere Weise zu erfahren, hat morgen Gelegenheit dazu - und zwar auf dem Segway. Um 15 Uhr geht die von Manfred Gembries geführte Tour am Labbecker Dorfplatz los.

Nach einer kurzen Einweisung beginnt die Rundfahrt in Richtung Forsthaus Hasenacker hinauf in die Sonsbecker Schweiz. Auf wenig befahrenen Straßen erreicht der Tross zunächst die Freizeitanlage Pauenhof. Danach geht es weiter Richtung Sonsbeck. Die Pause in "Egons Eiscafé" kann mit einem Eis oder einem Kaffee versüßt werden. Dann geht es weiter an den Stadtmauern vorbei zur Gommansche Mühle hinauf zum Findlingsweg. Danach führt der Weg weiter am Römerturm und an der Wallfahrtskapelle St. Gerebernus vorbei zum Aussichtsturm der Sonsbecker Schweiz. Von dort aus machen die Segwayfahrer noch einen Abstecher zum Wildgehege, bevor es zurück zum Startpunkt geht.