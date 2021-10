Wegen Einführung der 2G-Regel : Xantenerin steigt aus Miss-Germany-Wettbewerb aus

Katharina Ludwig möchte sich nicht impfen lassen. Foto: Oliver Ludwig

Xanten Katharina Ludwig, die es bei dem Schönheitswettbewerb in die Top 160 geschafft hat, hat sich vor der Online-Abstimmung von der Wahl abgemeldet. Die Veganerin, die von Geburt an mit nur einer Niere lebt, will sich nicht impfen lassen.